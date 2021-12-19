أخبار اليمن : شهيد بنيران الجيش السعودي في منبه بصعدة

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شهيد بنيران الجيش السعودي في منبه بصعدة

استشهد مواطن اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة. شهيد بنيران الجيش السعودي في منبه بصعدةاستشهد مواطن اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي تواصل استهداف المدنيين بمنطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى استشهاد مواطن. وأشار إلى أن العدو السعودي يتعمد استهداف المنازل والقرى الاهلة بالسكان بهدف بث الرعب في أوساط السكان وارتكاب جرائم وحشية بحقهم.

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