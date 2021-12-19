أخبار اليمن : طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ39 غارة

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طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ39 غارة

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات مأرب وتعز والحديدة وحجة بـ39 غارة. طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ39 غارةاستهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات مأرب وتعز والحديدة وحجة بـ39 غارة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان قصف بـ33 غارة جبل البلق في مديرية الوادي بمأرب، و3 غارات على جبل المجاشعة في مديرية مقبنة بتعز وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن غارة على مديرية حيس بالحديدة، وغارة على مديرية حرض بحجة، وغارة على الربوعة بعسير.

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