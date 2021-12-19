فاوتشي للأمريكيين: احذروا ”أوميكرون” عند السفر

حث المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي الأمريكيين على تلقي اللقاحات المعززة ضد كورونا قبل السفر خلال العطلات المقبلة، والتزام الكمامات في الأماكن العامة والمزدحمة.
وقال في مقابلة على قناة (إن. بي. سي)، إن "المتحور شديد العدوى يستعر في جميع أنحاء العالم، وإن السفر سيؤدي إلى زيادة الإصابة، حتى بين من تلقوا اللقاح".
وأضاف: "نحن بصدد أن نرى انتشارا لم يسبق له مثيل للعدوى.. لا شك في ذلك".
وأظهرت الفحوصات انتشار المتحور "أوميكرون" في أكثر من 20 ولاية أمريكية وحوالي 90 دولة حتى الآن بعد اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا أواخر نوفمبر الماضي.
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