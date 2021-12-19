روسيا.. إجلاء نحو 130 عاملا من منجم للفحم بعد انطلاق أجهزة الإنذار...

أفادت وسائل الإعلام الروسية بإجلاء نحو 130 عاملا من منجم فحم بمقاطعة كيميروفو في سيبيريا، فور انطلاق أجهزة الإنذار بالحريق في المنجم.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن إدارة المنجم الذي يحمل اسم العالم أناتولي روبان، تأكيدها أن 128 عاملا كانوا في داخل المنجم صعدوا إلى سطح الأرض.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في أجهزة الطوارئ تأكيده أن النيران اندلعت وفقا للمعطيات الأولية في ممر لا يجري استخدامه حاليا داخل المنجم.

وأوضحت "تاس" لاحقا أنه لم يتم العثور على أي حريق داخل المنجم بعد، بل اشتغلت أجهزة الاستشعار بدرجات الحرارة ومستوى ثاني أكسيد الكربون، وأن أحدا لم يصب بأذى.

وأكد متحدث باسم "شركة الفحم للطاقة في سيبيريا-منطقة كوزباس" التي تشغل المنجم أن إجلاء العمال بدأ بسبب رصد سخون طبقة الفحم الحجري داخل المنجم، مشيرا إلى أنه تم تفعيل خطة طارئة لإزالة عواقب الحادث.

وأمرت النيابة بفتح تحقيق في الحادث.

ويأتي ذلك في ظل حادث مأساوي وقع في منجم ليستفياجنايا في مقاطعة كيميروفو الشهر الماضي، حيث لقي 51 شخصا مصرعهم جراء انفجار وحريق.