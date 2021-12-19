تايلاند تعيد لاجئين إلى ميانمار وسط استمرار الاشتباكات

قال مسؤول تايلاندي رفيع اليوم الأحد إن تايلاند أعادت إلى ميانمار أكثر من 600 لاجئ من ميانمار كانوا قد فروا من اشتباكات بين الجيش ومتمردين، مشيرا إلى استمرار الاشتباكات.

وقال بعض اللاجئين الذين وصلوا إلى إقليم تاك في شمال غرب تايلاند لوكالة "رويترز" قبل إعادتهم عبر الحدود صباح اليوم الأحد إنهم عائدون طواعية. وبعد ظهر اليوم سمع مراسلون للوكالة على الجانب التايلاندي من الحدود أصوات نيران متواصلة.

ونقلت "رويترز" عن حاكم الإقليم قوله: "آخرون مستعدون للعودة لأنهم يشعرون بالقلق على ممتلكاتهم هناك".

وحث فيل روبرتسون، نائب مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تايلاند على ألا تتعجل في إعادة اللاجئين إلى ميانمار.

وقال: "الكل يعلم أن جيش ميانمار يتعمد استهداف المدنيين بالقوة المميتة عندما يتدخل، لذا فليس من قبيل المبالغة القول إن هؤلاء اللاجئين يفرون فعليا للنجاة بحياتهم". وينفي جيش ميانمار استهداف المدنيين.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير مما أثار احتجاجات واشتباكات متفرقة في الريف بين ميليشيا مناهضة للمجلس العسكري وقوات الجيش.