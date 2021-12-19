الأردن يستقبل أولى رحلات “ترانسافيا” منخفضة التكاليف

دوت الخليج :- حطت في مطار الملكة علياء الدولي، السبت، أولى رحلات شركة طيران ترانسافيا الهولندية قادمة من باريس وعلى متنها 150 سائحا.

وقال وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز في بيان للهيئة، إن “هبوط أولى رحلات شركة طيران ترانسافيا الهولندية يعطينا مؤشرات دعم لانتعاش السياحة وزيادة حركتها، وثقة شركائنا في الدول الأوروبية بالسياحة للمملكة”.

وأضاف الفايز “ستعمل شركة الطيران الهولندية منخفضة التكاليف على تسيير رحلات أسبوعية بين البلدين، ما يؤكد على الجهود الموجهة نحو توسيع نطاق الشبكة الجوية لمطار الملكة علياء الدولي، ومنح المسافرين خيارات سفر إضافية للرحلات المباشرة”.

من جهته، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، “نسعى دائماً إلى استقطاب شركات الطيران الإقليمية والدولية عبر العمل عن كثب مع شركائنا مجموعة المطار ووكلاء السفر المحليين”، مضيفاً أن الهيئة تسعى الى تحفيز السياحة، وتعزيز مكانة السياحة للمملكة وزيادتها.

واستقبلت الطائرة لحظة هبوطها بالمطار، بتحية “أقواس الماء” التقليدية بحضور ممثلين عن هيئة تنشيط السياحة و مجموعة المطار الدولي وممثلين عن خدمة المناولة الأرضية الخاصة بشركة طيران ترانسافيا – الملكية الأردنية، ووكيل سفرياتها في الأردن.