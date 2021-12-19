جدة - نرمين السيد - قرر وزير الداخلية الأردنى مازن الفرايه، اليوم الأحد، اعتبار وثائق اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للجنسيات كافة، وبطاقات الخدمة الخاصة بالجالية السورية سارية المفعول حكما ولغاية الثلاثين من شهر يونيو المقبل، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).





يذكر أنه بحسب البيانات الرسمية، يوجد فى الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سورى، نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية، وسجلات المفوضية تتحدث عن وجود 670 ألفا و637 لاجئ سورى مسجل، منهم من يسكن فى المخيمات السورية الرسمية والمؤقتة والباقى موزعين على المحافظات والمدن الأردنية. وتتصدر عمّان القائمة بنسبة 29.6% تليها المفرق بنسبة 26% واربد بنسبة 20%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن: اعتبار وثائق اللجوء سارية المفعول حتى نهاية يونيو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.