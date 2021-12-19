الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل أمريكى لوقف إرهاب المستوطنين ضد المدنيين

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة - فى بيان صحفى - ضرورة عدم السكوت على هذه الظاهرة والتصدى لها ومنعها من الاستمرار فى الاتساع والتمدد وألا تجد لها متنفساً فى المستويات الرسمية، خاصة من قبل أمريكا التى تعلن التزامها المبدئى بحماية المدنيين أينما تواجدوا والحفاظ على حقوقهم، ومنع التغول ضدهم من قبل من يملك القوة والجبروت وهو ما ينطبق على دولة الاحتلال التى تمارسها جبروتها ضد الشعب الفلسطينى.

وأضافت الوزارة "تُثبت اعتداءات المستوطنين وعناصر منظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة من جديد مجموعة من الحقائق التى طالما حذرنا منها ومن نتائجها ومخاطرها، ولم يعد بإمكان المجتمع الدولى التغاضى عنها، والصمت عليها، والاكتفاء بالاختباء خلف بعض الإدانات الدولية الشكلية لما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ضد المواطنين العزل، على رأس تلك الحقائق أن القواعد الارتكازية لإرهاب المستوطنين، سياسة إسرائيلية رسمية وجزء لا يتجزأ من المشروع الاستعمارى التوسعى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكبر دليل على ذلك أن تلك القواعد وعناصر الإرهاب تحظى بحماية ودعم حكومى، مالياً وقانونياً وتسليحاً، وهى معروفة لأجهزة الاحتلال، والهدف الحقيقى من دور منظمات المستوطنين سرقة المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان".

وأشارت الوزارة إلى أن طبيعة هجمات المستوطنين الجماعية الأخيرة على البلدات والقرى الفلسطينية، تثبت أن جيش الاحتلال هو الذى يشرف على تنظيم هذه الاعتداءات وتوجيهها وحمايتها، وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وتدمير وتخريب ممتلكاتهم ومنشآتهم، وقطع الطرق الرئيسة بين المدن الفلسطينية بالمكعبات الاسمنتية وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية وتجريفها وشل حركة المواطنين الفلسطينيين، فى عملية مدروسة وممنهجة تسيطر على مشهد الحياة اليومية.

وشددت الوزارة على أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية ليست من قبيل ردود الأفعال المؤقتة على حدث هنا أو هناك، وإنما هى جزء من مخططات استعمارية توسعية تؤدى إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأدانت الوزارة ما تتعرض له القدس والبلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية من اعتداءات همجية وعربدات عناصر الإرهاب وعمليات قمع وتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم ومركباتهم وأرضهم من شمال الضفة إلى جنوبها، والتحريض الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، وتعتبره دعوات حقيقية وعلنية للقتل.

وقالت الوزارة إن صمت الحكومة الإسرائيلية على ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون يعنى ليس فقط تبنيها لتلك الاعتداءات، وإنما أيضاً تشجيعها والسماح بها، وهو ما يجعلها وفقاً للقانون الدولى شريكا كاملا بالجريمة.