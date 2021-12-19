إيطاليا.. 97 وفاة و24259 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 97 وفاة بكورونا يوم الأحد مقابل 123 وفاة السبت، وأن حصيلة الإصابات اليومية تراجعت إلى 24259 من 28064 في اليوم السابق.
وسجلت إيطاليا 135641 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ انتشار الجائحة في فبراير 2020، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.
وبلغ إجمالي الإصابات 5.389 مليون حتى الآن.
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