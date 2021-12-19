انحرفت 20 عربة قطار عن مسارها وانقلبت جراء تصادم قطاري شحن في أوزبكستان، وفق ما أورد بيان لأجهزة الطوارئ المحلية اليوم الأحد.
وأوضح البيان أن الحادث وقع قرب مدينة أنغرين في مقاطعة طشقند الأوزبكية، حيث توقف أحد القطارين على مساره لأسباب فنية واصطدم به قطار آخر، ما أدى إلى انقلاب 20 عربة، كانت 14 منها تنقل الفحم، بينما 16 عربة كانت خالية من البضائع.
وذكرت الطوارئ أن قائد أحد القطارين ومساعده أصيبا بجروح نتيجة الحادث وتم نقلهما إلى المستشفى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقلاب 20 عربة جراء تصادم قطارين في أوزبكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.