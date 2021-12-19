طريقة عمل المربى البيتي بالفراولة بكيلو واحد من الفراولة بكل سهولة

المربى البيتي بالفراولة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المربى البيتي بالفراولة.

مكونات المربى البيتي بالفراولة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة جدا ومتوفرة في أغلب الأسواق، وسنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة وهي كالاتي:

مقدار نصف كيلو من السكر.

مقدار كيلو من الفراولة.

عصير نصف ليمونة.

نصف ملعقة من الجيلاتين اختياري حسب الرغبة ويمكن الاستغناء عنه.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المربى البيتي بالفراولة وطريقة تحضيرها في المنزل كالتالي:

نقوم بغسل كيلو الفراولة جيدا.

ثم نقوم بعد ذلك بتقطيعها لقطع صغيرة ويجب أن تكون الفراولة ناضجة جيدا وليست خضراء اللون.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع السكر علي الفراولة التي قمنا بتقطيعها ونقلبهم مع بعضهم البعض، ثم نقوم بوضعهم في الثلاجة لمدة يوم كامل.

بعد ذلك نقوم بإخراجها من الثلاجة وستكون الفراولة قد أخرجت بعض الماء فنقوم بوضع كل ذلك في إناء سميك علي النار.

وبعدما يغلي الخليط وتنضج الفراولة علي النار نقوم بإضافة عصير نصف ثمرة الليمون والجيلاتين.

ثم نقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نقوم بضرب الفراولة وهي علي النار بالهاند بلندر.

كما يمكننا اختبار مستوي نضج المربى بوضع بعض المربى علي طبق ونتركها تبرد.

فإذا أخذت قوام المربى وتماسكت تكون حينئذ جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

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