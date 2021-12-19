رابط قطع الاراضي بالعراق 2022 الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين عبر موقع داري

رابط قطع الاراضي بالعراق الذي أعلنه مجلس الوزراء العراقي في الأيام القليلة الماضية ، هو الأكثر طلبًا وانتشارًا على نطاق واسع في هذا الوقت من قبل العديد من الأشخاص الراغبين في إجراء عملية التسجيل وتعبئة النموذج إلكترونيًا للحصول على قطعة أرض سكنية ، حيث وخصصت الحكومة العراقية خلال الفترة الماضية رابطًا إلكترونيًا عبر منصة داري يمكن من خلاله التسجيل والحصول على النموذج المفترض تعبئته للتقديم إلكترونيًا.

رابط قطع الاراضي بالعراق 2022

سننتقل إلى عنوان URL للتسجيل عبر الإنترنت على الأراضي السكنية في العراق عبر موقع Dari في هذه المقالة ، وكذلك كيفية ملء النموذج استمارة طلب قطعة أرض سكنية للتسجيل في النموذج الإلكتروني العراق في عام 2021 أعلن مجلس الوزراء العراقي عن إتاحة إجراء التسجيل لاستلام قطعة أرض سكنية للأشخاص المؤهلين في الأيام القليلة الماضية ، وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية للتخفيف من التحديات الإسكانية التي يواجهها الكثير من الناس في عموم محافظات العراق.

الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين

استيفاء الشروط الأساسية والقات ، على أن يتم ذلك من خلال موقع منصة داري الذي حددته الوزارة للتقديم وتعبئة النموذج إلكترونيًا والتسجيل للقبول والحصول على قطعة الأرض بعد استيفاء الشروط، ويوجد في العراق رابط لتسجيل الأراضي السكنية من المنصة 2021 (داري) يمكن الحصول على استمارة تسجيل الحكومة العراقية لقطعة ارض سكنية في العراق إلكترونيا من خلال منصة داري من خلال استكمال الاجراءات التالية:

سيتم توجيهك إلى منصة Dari هذه https://dari.iq/verify.php من أجل إكمال النموذج. في المكان المخصص ، اكتب رقم هاتف مقدم الطلب.

أدخل جميع معلومات مقدم الطلب بشكل صحيح. اقبل جميع الشروط والأحكام قبل النقر فوق إرسال الطلب.

يُمنع المستفيدون من التقدم للحصول على قطع الأراضي في العراق حتى عام 2021.

من جهتها اعترفت وزارة الإعمار والإسكان العراقية بفئات المستفيدين الذين لهم حق شراء الاراضي السكنية وهي الفئات التي حددتها الوزارة بلغة قرارها الرسمي عائلتي وذوي الشهداء المعوقون والأشخاص ذوو الإعاقة.

وتشمل “عائلات الأسر التي لديها أطفال” الأرامل والمطلقات. السكان ذوي الدخل المنخفض الموظفون والمتقاعدون مجموعتان من الناس ويستخدم الدخل من السكان العراقيين لمساعدة الطبقات الفقيرة. في العراق ، جميع متلقي الرعاية الصحية.