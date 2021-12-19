لبنان.. وزير الداخلية يوجه بترحيل أعضاء جمعية "الوفاق البحرينية"

دوت الخليج :- وجه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، طلبا للأمن العام بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين.

وطلب وزير الداخلية اللبناني بـ"اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان".

وجاء ضمن الطلب أن سبب الترحيل تيتمثل فيما "سببه انعقاد المؤتمر الصحفي الذي عقدته أعضاء الجمعية المذكورة في بيروت قبل أيام، من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية".

ورفض وزير داخلية لبنان أن تكون بلاده منصة لبث الكراهية والعداء ضد العرب، ردا على مؤتمر عقد ببيروت، وتضمّن ادّعاءات مسيئة لمملكة البحرين.

وأكد مولوي خلال اتصال مع نظيره البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الحرص على ضمان أمن المملكة واستقرارها، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء باتجاه أي دولة عربية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، أكد وزير الداخلية البحريني لنظيره اللبناني هاتفيا أن قيام عناصر مخالفة للقانون ببث وترويج ادعاءات مغرضة ضد المملكة عبر لبنان أمر يسيء لكلا البلدين.

وأبلغ وزير الداخلية البحريني مولوي أن العناصر المخالفة للقانون التي تسيء للمملكة تجمعها علاقات تعاون مع جهات خارجية تقوم بالتدخل في شؤوننا الداخلية.

وكالات