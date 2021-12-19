قاد الحظ العاثر لصا لسرقة مركبة بها 3 أطفال، في مدينة إربد شمالي الأردن، مما أثار ذعره ليتسبب بحادث سير.
الحادثة وقعت في ساعات المساء، حيث ذهب مواطن وبرفقته 3 من أطفاله إلى سوق للخضروات، وتوقف لشراء بعض الحاجيات، وما أن توقفت المركبة ونزل الأب منها، حتى استغل أحد اللصوص الموقف وتسلل إلى داخلها وقادها بسرعة هاربا من المكان.
وما هي إلا لحظات حتى بدأ الأطفال بالصراخ، مما تسبب بحالة ذعر لدى اللص الذي كان يقود بسرعة كبيرة، لتصطدم السيارة بأحد المحال التجارية، مما أدى إلى إصابته بجروح، بينما نجا الأطفال بأعجوبة.
وقال مصدر أمني، إن الأطفال لم يصابوا بأذى، بينما تم إلقاء القبض على اللص بعد إصابته، وتم فتح تحقيق بالحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سرق سيارة فوجد أطفالا.. الذعر يوقع لصا بقبضة الشرطة الأردنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.