جدة - نرمين السيد - وأضاف جوتيرش - فى تصريح عقب وصوله مطار رفيق الحريرى فى زيارة تستغرق 4 أيام -"عندما كنت المفوض السامى لشؤون اللاجئين، جئت إلى لبنان عدة مرات ولمست وقتها تضامن شعب لبنان مع العديد من اللاجئين، وأعتقد أن الوقت قد حان لنا جميعاً - فى العالم- للتعبير عن نفس التضامن مع شعب لبنان".
وأوضح أنه يريد وصف زيارته إلى لبنان بكلمة واحدة وهى كلمة "تضامن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمين العام للأمم المتحدة: حان الوقت للتعبير عن التضامن مع شعب لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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