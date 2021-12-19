الأمين العام للأمم المتحدة: حان الوقت للتعبير عن التضامن مع شعب لبنان

جدة - نرمين السيد - وأضاف جوتيرش - فى تصريح عقب وصوله مطار رفيق الحريرى فى زيارة تستغرق 4 أيام -"عندما كنت المفوض السامى لشؤون اللاجئين، جئت إلى لبنان عدة مرات ولمست وقتها تضامن شعب لبنان مع العديد من اللاجئين، وأعتقد أن الوقت قد حان لنا جميعاً - فى العالم- للتعبير عن نفس التضامن مع شعب لبنان".

وأوضح أنه يريد وصف زيارته إلى لبنان بكلمة واحدة وهى كلمة "تضامن".