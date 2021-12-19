شروط وخطوات التسجيل فى منصة تمكين الضمان الاجتماعي 1443 والاوراق المطلوبة للتسجيل

التسجيل فى منصة تمكين الضمان الاجتماعي 1443، حيث إن هناك العديد من المواطنين فى المملكة يرغبون فى معرفة الطريقة الصحيحة التى تستخدم فى التسجيل فى هذه المنصة وذلك لأن تلك المنصة تقدم عدد من الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية لجميع المواطنين فى المملكة والتى تؤهلهم لسوق العمل.

شروط التسجيل فى منصة تمكين الضمان الاجتماعي 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية عدة شروط ينبغي توافرها لأن يتم تنظيم عملية التسجيل فى البرنامج، حيث تتلخص هذه الشروط فى السطور التالية:-

يشترط إن يكون مواطن سعودى الجنسية ومقيم فى المملكة.

يجب إن يكون فى عمر لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 59 سنة عند التقديم فى المنصة.

يجب إن يكون المتقدم يحصل على أقرب فرصة عمل بعد الحصول على الدورات التدريبية.

يشترط إن يكون المتقدم مسجل فى برنامج الضمان الأجتماعي.

إن كان عامل لا يزيد راتبة الشهري عن ثلاث ألاف ريال سعودي.

الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

هناك بعض الاوراق والمستندات التى يجب على المتقدم تقديمها من أجل التسجيل فى المنصة، حيث تكون هذه الاوراق تبعاً للنحو التالي:

توافر نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به ويجب إن تكون سارية المفعول.

إذا كان حاصل على شهادة جامعية يجب تقديم نسخة من الشهادة.

تقديم كافة الدورات التدريبية التى حصل عليها.

إرفاق السيرة الذاتية الخاصة به وخبرات العمل السابقة.

خطوات التسجيل فى منصة تمكين الضمان الاجتماعي 1443

لأن يتمكن المواطن السعودى فى التسجيل فى الدورات التدريبية المقدمة من المنصة يجب علية القيام ببعض الخطوات البسيطة وهى تتلخص فى النحو التالي: