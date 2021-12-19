وزيرة الخارجية البريطانية تتولى ملف مفاوضات «بريكست» عقب استقالة فروست

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية أن وزيرة الخارجية ليز ترس ستتولى مهام المفاوض الرئيسى فى ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، عقب استقالة المفاوض السابق ديفيد فروست.





وذكرت شبكة "سكاى نيوز" أن ترس (46 عاما) ستتولى مهام المفاوض الرئيسى مع الاتحاد الأوروبى فيما يخص بروتوكول أيرلندا الشمالية. وكان المفاوض فى ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى (بريكست) ديفيد فروست، تخلى عن منصبه فى وقت سابق اليوم، احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

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