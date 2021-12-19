فاوتشى: لم نتوقع حجم التحورات داخل أوميكرون

جدة - نرمين السيد - قال أنتونى فاوتشى كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الأحد، إنه بينما توقع المسؤولون ظهور متغيرات جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فإنهم لم يتوقعوا حجم تحورات داخل أوميكرون.





ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن فاوتشى قوله : "لقد رأينا بالتأكيد سلالات قادمة.. أعتقد أن ما لم يكن متوقعا هو مدى الطفرات فى بدائل الأحماض الأمينية داخل أوميكرون، وهو أمر غير مسبوق حقا".

وأضاف : "لقد ظهر نوعا ما من العدم، حيث يوجد فيروس به 50 طفرة، 30 منها فى البروتين الشائك و 10 أو 12 منها فى مجال ربط المستقبلات.. أعنى بالنسبة لى، هذا حقا غير مسبوق".

ومع ذلك، أشار "فاوتشى" إلى أنه إذا تم منح الفيروس وقتا كافيا للتكاثر، فسوف يتحور ويمكن فى بعض الأحيان إنشاء سلالات جديدة، كما هو الحال فى حالة السلالة دلتا.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس : "إن أوميكرون، الذى تم اكتشافه لأول مرة فى جنوب إفريقيا الشهر الماضى، تم رصده رسميا فى 89 دولة.. وقد تم اكتشافه رسميا فى الولايات المتحدة فى وقت مبكر من هذا الشهر، ويسارع العلماء الآن لمعرفة المزيد عن السلالة، بما فى ذلك مدى خطورته".

وشدد "فاوتشى" اليوم الأحد، على أن الأمريكيين بحاجة إلى التطعيم، أو الحصول على جرعات معززة إذا كانوا مؤهلين.