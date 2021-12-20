خطاب للديوان الملكي مساعدة مالية فورية لسداد الدين

خطاب للديوان الملكي مساعدة مالية يمكن إرساله في أي وقت من أجل حل مشكلة الديون المتراكمة عليك، وذلك في حال إن كنت من المواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية، فقد تم تقديم خدمات عديدة منها مساعدات مالية فورية الديوان الملكي لمن لا يقدر على سداد دينه، أو الالتزام في شراء أنواع مختلفة من العلاجات الشهرية، ويمكن التواصل مع الديوان الملكي السعودية مساعدات مالية للانتهاء من تلك المشكلة، والحصول على الدعم المُقدم مجانًا من خلالهم، وسوف نتعرف على صيغة الديوان الملكي تقديم طلب للمساعدات المالية.

خطاب للديوان الملكي مساعدة مالية

يلجأ الأفراد من أصحاب الديون داخل المملكة إلى تقديم طلب مساعدة مالية لتسديد الديون من الديوان الملكي والذي يعمل على مساعدتهم بشتى الطرق، وينبغي أن يتم تقديم هذا الخطاب بصيغة مناسبة ومن أهم تلك الصيغ:

إلى فخامة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

أتقدم إلى معاليكم بطلبي هذا لمنحي مساعدة مالية لتغطية الديون التي تؤرقني ولا أستطيع سدادها، حيث أن السبب في تراكم تلك الديون على عاتقي (يتم ذكر سبب الدين) فالرجاء من جلالتكم النظر إلى بعين الرأفة فأنه في حالة عدم تسديدي لهذه المبالغ قد يتم حبسي ولا يوجد أي مصدر دخل آخر لعائلتي، جعلكم الله عونًا لجميع المحتاجين من أبناء المملكة.

متمنيًا لكم دوام الصحة والعافية

الراسل/ رقم الجوال/ العنوان/

معروض طلب مساعدة من ولي العهد

يمكن للمواطنين من أبناء المملكة تقديم طلب المساعدة إلى ولي العهد السعودي عن طريق الصيغة التالية:

إلى صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

تحية إجلال وتقدير

أتقدم بطلبي هذا إلى فخامتكم لعرض ما آلت إليه أسرتي من ضيق المعيشة وعدم المقدرة على سداد الالتزامات وذلك بسبب سوء الأحوال الاقتصادية بالمملكة، حيث أنني لا أملك مصدر دخل أخر سوى عملي ولا أستطيع سداد هذه الديون فأرجو من فخامتكم مساعدتي في سداد مبلغ (ذكر قيمة الدين) والمستحق للمواطن (ذكر اسم صاحب الدين) ومرفق لسيادتكم أوراق إثبات الدين، أدام الله عزكم وجعلكم عونًا لي ولكافة الأفراد بالمملكة.

الراسل/ رقم الجوال العنوان/

ويمكن الإرسال من خلال عنوان بريد الديوان الملكي، على مدينة الرياض، منطقة الهدأ، 7636.