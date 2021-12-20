التحالف يعلن تدمير مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن عمليته ليل الأحد في صنعاء دمرت مواقع لنشاط الطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة.

وقال التحالف إنه "تم تدمير ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة بمديرية بني الحارث"، كما دمر التحالف "مخازن للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة". وأكد التحالف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية". وفي وقت سابق، أعلن التحالف أنه سيوجه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وتحدث التحالف عن "تهديد وشيك" باستخدام الطائرات من دون طيار "المسيرات" من مطار صنعاء الدولي. وقال إن استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين "يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونيا"، موضحا: "لازلنا نمارس ضبط النفس، وأي تحرك عملياتي سيكون في هذا الإطار". وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة. وأكد أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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