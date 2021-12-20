ترامب يطالب الصين بتعويض العالم عن آثار جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز": "على الصين أن تدفع الثمن وأن تتخذ خطوة ما وتعوّض.. لكنها لا تملك مثل هذه الأموال الطائلة كى تدفع هذه التعويضات. أعتقد أن خسائر العالم كله وليس خسائر الولايات المتحدة وحدها تقدر بـ60 تريليون دولار. والصين لا تملك 60 تريليون دولار".
وتابع: "لكن عليهم أن يفعلوا شيئا ما.. فما صنعوه للعام شيء مفزع لا نهاية له".
وخلال مقابلته مع "فوكس نيوز" صرح ترامب بأن علاقاته مع الرئيس الصينى شى جين بينغ كانت "رائعة" قبل الجائحة... "كنت أعتقد صراحة أننى أعجبه وكان يعجبني".
وعندما قاطعته الصحفية ماريا بارتيرومو صائحة: "إنه قاتل!"، أجاب ترامب: "نعم هو قاتل، لكن علاقتى معه كانت رائعة. وعندما ظهر كوفيد-19، حصلت حكاية جديدة تماما".
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