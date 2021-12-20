عرض 25000 ريال بلا كفيل وبالتقسيط للسعودي والمقيم

متاح الآن 25000 ريال سعودي مع قرض السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم شركة اليسر عرض تمويلي يتناسب مع مختلف العملاء سواء السعوديين أو الغير سعوديين وأيضاً متوفر بأبسط الشروط ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف على خطوات الحصول على عرض 25000 ريال من اليسر.

عرض 25000 ريال بلا كفيل من شركة اليسر للتمويل

25000 ريال سعودي متوفر لشريحة كبيرة من العملاء سواء السعوديين أو المقيمين وأيضاً بأبسط الشروط الموضوعة من قبل شركة اليسر للتمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط على المتقدم سواء السعودي أو المقيم أن يكون السن لا يقل عن 22 عام.

وأيضاً يشترط أن يكون المتقدم السعودي أو الغير سعودي عمره لا يتعدى 60 عام.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم للتمويل يحصل على دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

أيضاً ثلاثة أشهر هو الحد الأدنى لفترة عمل المتقدم سواء السعودي أو المقيم.

المستندات المطلوبة لعرض 25000 ريال لدى شركة اليسر

هناك مجموعة من المستندات المطلوبة من أجل الحصول على تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر وتتمثل تلك المستندات في الآتي

تقديم الهوية الوطنية للعميل السعودي.

وأيضاً الهوية للعميل الغير سعودي.

كذلك تقديم التعريف بالراتب.

أيضاً تقديم العنوان الوطني.

عرض سعر السلع.

خطوات طلب عرض 25000 ريال لدى شركة اليسر

يستطيع العملاء الراغبين في طلب تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر للتمويل الحصول على التمويل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر ثم الدخول على رابط تمويل السلع الاستهلاكية والضغط على طلب التمويل وملئ نموذج طلب التمويل.

مزايا تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر

يتمتع العملاء الذين يحصلون على تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر بمجموعة من المزايا المتوفرة بتمويل شركة اليسر وتتمثل تلك المزايا في الآتي

يتميز تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كذلك يتميز تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأن العميل يحصل على تمويل بقيمة ربما تصل إلى 25000 ريال سعودي.

يتميز أيضاً تمويل شركة اليسر بأنه لا يحتاج لوجود كفيل.

وأيضاً يتميز بأنه بدون رسوم إدارية.

متوفر بفترة سداد مرنة ربما تصل إلى 24 شهر.

رقم شركة اليسر المجاني بالمملكة العربية السعودية

أتاحت شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية عدة طرق من أجل التواصل مع الشركة فيمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني لشركة اليسر وأيضاً يمكن التواصل من خلال التوجة إلى أقرب فرع من فروع شركة اليسر بالمملكة وكذلك يمكن التواصل من خلال الإتصال على الرقم المجاني وهو 8001160711 للحصول على التفاصيل حول المنتجات والخدمات التمويلية المقدمة.