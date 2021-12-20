ميلان يسقط على ملعبه بسبب "جيرو النائم"

فاز نابولي 1-صفر على مضيفه ميلان في ملعب "سان سيرو" الأحد، ليتقدم للمركز الثاني في الدوري الإيطالي متفوقا على منافسه، في مباراة سرق فيها حكم الفيديو المساعد الأضواء بنهاية درامية.

وسدد لاعب وسط نابولي إلجيف إلماس برأسه في المرمى عند القائم القريب، ليصعق أصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، وهو تقدم حافظ عليه الفريق الزائر من دون عناء حتى المراحل الأخيرة من المباراة.

وكاد المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش أن يدرك التعادل لميلان بعدما اقترب من هز الشباك في منتصف الشوط الأول، ثم بعد الاستراحة مباشرة.

وفي الدقيقة 90، بدا أن فرانك كيسي منح أصحاب الأرض نقطة التعادل بهدف فجر الاحتفالات، لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي التسلل ضد أوليفييه جيرو الذي كان مستلقيا على الأرض في منطقة الجزاء.

وتماسك نابولي ليحقق انتصاره الأول في الدوري في 4 مباريات، ويرفع رصيده إلى 39 نقطة متساويا مع ميلان، لكنه يتفوق على فريق المدرب ستيفانو بيولي بفارق الأهداف، علما أن الفريقين يتأخران عن إنتر ميلان المتصدر بـ4 نقاط.