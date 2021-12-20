معجزة ملعقة الخميرة لتبييض وتفتيح الوجه والرقبة 10 درجات وإزالة السواد للأبد

الخميرة تتميز بفوائدها المذهلة للبشرة حيث تقوم بشد الوجه وتزيد من نضارتها وتساهم في تفتيح لون البشرة وفي الآونة الأخيرة تم استخدامها لتسمين الخدود وتوريدها، وفي الحقيقة أثبتت فعاليتها في جعل البشرة أكثر نعومة وإشراقة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم ماسك الخميرة لتبييض الوجه بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. ماسك الخميرة لتبييض الوجه ماسك الخميرة لتبييض الوجه المكونات: ملعقة كبيرة من الخميرة.

كمية مناسبة من الحليب.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من العسل.

ملعقة من زيت الزيتون.

بيضة. طريقة التحضير والاستخدام: في البداية يجب أن نقوم بتذويب الخميرة في الحليب الدافئ ونتركها جانبا حتى تتفاعل ثم تضاف على باقي المكونات السابقة. نقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على الوجه بالكامل ويترك حتى يجف ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد. يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على وجه أبيض ومشرق خالي من العيوب. الخميرة والعسل الخميرة والعسل المكونات: ملعقة كبيرة من الخميرة الطبيعية.

ملعقة من العسل.

ملعقة من الحليب. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المكونات السابقة مع بعض جيدا حتى تمتزج ثم توضع على البشرة بالكامل ونتركها حتى تجف وسوف تلاحظي أن وجهك أصبح مشدود. خلال هذه الفترة تجنبي عدم أي حركة بالوجه حتى لا تظهر تجاعيد بعد ذلك يشطف بالماء ويجفف بفوطة قطنية جافة. يكرر هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيا وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت فاتحة وأكثر نضارة وإشراقة ومن أول مرة. ماسك الخميرة والنشا وماء الورد ماسك الخميرة والنشا وماء الورد المكونات: ملعقة من الخميرة.

2 ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: في بولة صغيرة نمزج المكونات السابقة حتى تتجانس ثم يوزع الخليط على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر يكرر هذا الماسك مرتين شهريا للحصول على وجه أكثر نضارة وإشراقة وجمال. الخميرة والنشا والزبادي الخميرة والنشا والزبادي المكونات: ملعقة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة من النشا.

قطرات من ماء الورد.

عصير ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به ملعقة من الخميرة مع الزبادي ونقلب جيدا حتى تذوب الخميرة ثم يضاف النشا وعصير الليمون. وقطرات من ماء الورد ونقلب حتى تمتزج المكونات ثم يوضع على البشرة ويترك حتى يجف ويغسل بالماء وسوف تندهشي من النتيجة. فوائد الخميرة للبشرة تساعد في حماية البشرة وتساهم في التخلص من خلايا الجلد الميت المتراكم عليها وبالتالي تفتيح الوجه وجعله أكثر نعومة وإشراقة.

تشد البشرة وتساعد على إخفاء التجاعيد وبالتالي تجعلك تبدو وكأنها أصغر في السن وتخفف أيضا من الرؤوس السوداء وتخفي الهالات السوداء.

توحد لون البشرة وتأخر ظهور علامات تقدم العمر وتسمن الخدود وتجعلها موردة. فوائد الخميرة للبشرة الوسوم

الخميرة تتميز بفوائدها المذهلة للبشرة حيث تقوم بشد الوجه وتزيد من نضارتها وتساهم في تفتيح لون البشرة وفي الآونة الأخيرة تم استخدامها لتسمين الخدود وتوريدها، وفي الحقيقة أثبتت فعاليتها في جعل البشرة أكثر نعومة وإشراقة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم ماسك الخميرة لتبييض الوجه بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. ماسك الخميرة لتبييض الوجه ماسك الخميرة لتبييض الوجه المكونات: ملعقة كبيرة من الخميرة.

كمية مناسبة من الحليب.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من العسل.

ملعقة من زيت الزيتون.

بيضة. طريقة التحضير والاستخدام: في البداية يجب أن نقوم بتذويب الخميرة في الحليب الدافئ ونتركها جانبا حتى تتفاعل ثم تضاف على باقي المكونات السابقة. نقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على الوجه بالكامل ويترك حتى يجف ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد. يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على وجه أبيض ومشرق خالي من العيوب. الخميرة والعسل الخميرة والعسل المكونات: ملعقة كبيرة من الخميرة الطبيعية.

ملعقة من العسل.

ملعقة من الحليب. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المكونات السابقة مع بعض جيدا حتى تمتزج ثم توضع على البشرة بالكامل ونتركها حتى تجف وسوف تلاحظي أن وجهك أصبح مشدود. خلال هذه الفترة تجنبي عدم أي حركة بالوجه حتى لا تظهر تجاعيد بعد ذلك يشطف بالماء ويجفف بفوطة قطنية جافة. يكرر هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيا وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت فاتحة وأكثر نضارة وإشراقة ومن أول مرة. ماسك الخميرة والنشا وماء الورد ماسك الخميرة والنشا وماء الورد المكونات: ملعقة من الخميرة.

2 ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: في بولة صغيرة نمزج المكونات السابقة حتى تتجانس ثم يوزع الخليط على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر يكرر هذا الماسك مرتين شهريا للحصول على وجه أكثر نضارة وإشراقة وجمال. الخميرة والنشا والزبادي الخميرة والنشا والزبادي المكونات: ملعقة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة من النشا.

قطرات من ماء الورد.

عصير ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به ملعقة من الخميرة مع الزبادي ونقلب جيدا حتى تذوب الخميرة ثم يضاف النشا وعصير الليمون. وقطرات من ماء الورد ونقلب حتى تمتزج المكونات ثم يوضع على البشرة ويترك حتى يجف ويغسل بالماء وسوف تندهشي من النتيجة. فوائد الخميرة للبشرة تساعد في حماية البشرة وتساهم في التخلص من خلايا الجلد الميت المتراكم عليها وبالتالي تفتيح الوجه وجعله أكثر نعومة وإشراقة.

تشد البشرة وتساعد على إخفاء التجاعيد وبالتالي تجعلك تبدو وكأنها أصغر في السن وتخفف أيضا من الرؤوس السوداء وتخفي الهالات السوداء.

توحد لون البشرة وتأخر ظهور علامات تقدم العمر وتسمن الخدود وتجعلها موردة. فوائد الخميرة للبشرة

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