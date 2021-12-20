مواجهة صعبة للعالمي.. موعد مباراه النصر والاتفاق في كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة (أرشيف المواجهات التاريخية)

مباراه النصر والاتفاق ، في ظل نشوة الانتصار التي يعيشها العالمي هذه الأيام، بعد نجاحه يوم الخميس الماضي في حسم ديربي الرياض أو الكلاسيكو السعودي الشهير لصالحه، بثنائية نظيفة، يدخل النصر تحدي جديد في النسخة رقم 47 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022/2021 ، حيث يحتضن مساء الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 ، ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة قوية تجمع فريقي الاتفاق والنصر ، في إطار لقاءات دور الـ16 من الكأس السعودية.

في السطور المقبلة، سنستعرض أبرز المعلومات حول موعد مباراة النصر والاتفاق والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ الفريقين مع بطولة كأس خادم الحرمين والتي تمثل البطولة الثانية بعد الدوري السعودي في المملكة، وكذلك تاريخ مواجهات النصر والاتفاق في مختلف البطولات والمسابقات.

مباراه النصر والاتفاق

كما أسلفنا، فرغم نشوة الانتصار التي يعيشها نجوم ومشجعو العالمي، بعد النجاح في إلحاق الهزيمة الأولى بنادي الهلال السعودي هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد سلمان .

وهو الفوز الذي يحمل معانٍ كثيرة للفريق الأصفر، إذ تمكن أولًا من حسم لقاء الدور الأول في ديربي الرياض بانتظار الكلاسيكو السعودي في جولة الإياب، بالإضافة إلى الثأر من هزيمة دور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا ، والتي توج الهلال بلقبه.

والأمر الثالث، هو نجاح النصر في التقدم خطوات بـ جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم.

إلا أن قوة النصر ستصطدم يوم الثلاثاء، بصحوة نادي الاتفاق والذي تمكن خلال الأسبوعين الأخيرين من عمر الدوري السعودي، في حصد 6 نقاط، بعد إلحاق الهزيمة بناديي الحزم (3-0) ثم الفيصلي (1-0).

أما على مستوى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، فنستعرض أولًا سجل الأبطال في المسابقة على النحو التالي:

يُشار إلى أن جولة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين ، ستقام على مدار 3 أيام متتالية، تبدأ يوم الأحد 19 ديسمبر 2021 بـ مباراة الشباب وضمك .

وستستأنف يوم الإثنين بإقامة 4 مواجهات، حيث مباراة الباطن والحزم و الاتحاد والفتح ويختتم اليوم بـ مباراة الهلال والرائد .

على أن تُختتم الجولة يوم الثلاثاء، إذ تُلعب مباراة الفيحاء وأبها ثم مباراة النصر والاتفاق بالإضافة إلى مباراة التعاون والطائي ، وتختتم بـ مباراة الأهلي والفيصلي .

نادي النصر

نبدأ أولًا مع نادي النصر السعودي ، والذي بدأ يستعيد نغمة الانتصارات، بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض ، بعد انتكاسة الخسارة من الطائي في الدقائق الأخيرة يوم الجمعة قبل الماضي.

هذا، ويسعى العالمي في مشاركته الجديدة بكأس خادم الحرمين الشريفين ، إلى التتويج باللقب السابع في تاريخه، من أجل الاقتراب خطوة من الهلال والاتحاد أصحاب المركزين الثاني والثالث في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 9 بطولات لكلٍ منهما.

يُشار إلى أن اللقب الأخير للنصر في بطولة كأس خادم الحرمين كان في عام 1990 ، والذي توج به على حساب التعاون بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة (2-0).

نادي الاتفاق

على الجانب المقابل، يدخل نادي الاتفاق السعودي ، مواجهة الثلاثاء، بحثًا عن الفوز الثالث له، أو بالأحرى عدم الهزيمة للمباراة الخامسة على التوالي للفريق.

إذ حقق كما أسلفنا فوزين في الدوري السعودي على حساب الحزم ثم الفيصلي، كما تعادل مع النصر والحزم في وديتين ضمن استعدادات الأندية السعودية لاستئناف المسابقات المحلية .

على مستوى المشاركات التاريخية في كأس خادم الحرمين ، فـ فارس الدهناء يحتل المركز السادس في قائمة الأندية السعودية الأكثر تتويجًا بلقب البطولة برصيد لقبين.

وكان التتويج الأخير لـ الكوماندوز في البطولة، عام 1985 على حساب الزعيم الهلالي، بعد الفوز في المباراة النهائية (4-3) بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

تاريخ مواجهات النصر والاتفاق

على صعيد المواجهات التي جمعت الاتفاق والنصر ، فقد التقى الفريقان من قبل في إجمالي 104 مباراة.

جاءت مواجهات الجانبين في بطولات الدوري السعودي وكأس ولي العهد السعودي وكأس الأمير فيصل، بالإضافة إلى كأس الاتحاد السعودي وكأس خادم الحرمين بمسماها الجديد والقديم، فضلًا عن مواجهات ودية أخرى.

نجح النصر في تحقيق الفوز في 46 مواجهة، بينما فاز الاتفاق في 27 مباراة، وخيم التعادل على 31 لقاءً جمع الفريقين.

سجل العالمي 145 هدفًا في شباك الاتفاق، واستقبل مرماه 118 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات النصر والاتفاق ، فكانت من نصيب النصر، والذي فاز بنتيجة (5-0) والذي تحقق في مناسبتين.

المناسبة الأولى كانت في لقاء الإياب من الجولة العاشرة في بطولة الدوري السعودي موسم 1980/1979 والذي توج النصر بلقبها.

أما المرة الثانية، فكانت في لقاء جولة الإياب من دور المجموعات في بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد موسم 1998/1997 ، والذي فاز العالمي بلقبها أيضًا.

بينما كان أكبر انتصار حققه الاتفاق بنتيجة (4-0)، وذلك في لقاء الذهاب من الدوري السعودي الممتاز موسم 1995/1994 والذي توج النصر بلقبه كذلك على حساب غريمه التقليدي الهلال.

وفي بطولة كأس خادم الحرمين ، التقى الاتفاق والنصر مرتين، كانت الغلبة فيهما للعالمي.

المواجهة الأولى كانت تحت مسمى ” كأس الملك السعودي “، وذلك في عام 1981، في دور نصف النهائي، وفاز النصر بنتيجة (2-1) بعد الوقت الإضافي، وتوج حينها النصر باللقب بعد الفوز على الهلال في النهائي (3-1).

أما المواجهة الثانية، فكانت في البطولة بمسماها الحالي، في عام 1990، كان ذلك في دور ربع النهائي، وفاز وقتها العالمي بنتيجة (3-1)، وشهدت تلك النسخة آخر تتويجات النصر ببطولة كأس خادم الحرمين على حساب التعاون، بعد الفوز في المباراة النهائية بثنائية نظيفة.

موعد مباراه النصر والاتفاق والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة القوية، مساء الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة إلا عشر ( 5:50 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة إلا عشر ( 4:50 م ) بتوقيت مصر، الثالثة إلا عشر ( 2:50 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة النصر والاتفاق ، فلم يُفصح الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد عن القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية ببث المباراة عبر شبكتها، غير أنها لم تُعلن بعد عن القناة الناقلة للحدث، إلا أن مصادر تابعتها “ثقفني” أشارت لإسنادها إلى قناة SSC 1 .

وبشأن معلق مباراة النصر والاتفاق ، فإن شركة الرياضية السعودية لم تكشف بعد عن المعلق الرياضي للمباراة، غير أن وسائل إعلام كشفت عن تخصيصها لكلًا من عبدالله الحربي ومحمد الخامسي.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على موعد مباراه النصر والاتفاق والقنوات الناقلة ، إضافة إلى إنجازات الناديين في كأس خادم الحرمين الشريفين خلال مشاركاتهما بها، وكذلك تاريخ لقاءات النصر والاتفاق في شتى الفعاليات والمسابقات.