ارتفاع جديد في عدد ضحايا إعصار الفلبين

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء إعصار راي في الفلبين إلى 208 قتلى، حسبما أعلنت الشرطة الوطنية الاثنين، مما يجعله من أعنف الأعاصير التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة.

وأظهرت إحصاءات الشرطة أن 239 شخصا على الأقل أصيبوا وفقد 52 آخرون، بعد أن اجتاح الإعصار المناطق الجنوبية والوسطى من الأرخبيل.

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