الإمارات تقصر دخول الجهات الحكومية على المطعمين بدءً من 3 يناير المقبل

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه سيسمح بدخول تلك الجهات للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أى لقاح كوفيد-19 معتمد فى الدولة والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم فى تطبيق الحصن باللون الأخضر مع استمرارية إجراء فحص مخبرى PCR كل 14 يوما وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر فى التطبيق.
وسيتم السماح لأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم بدخول تلك الجهات والذين تظهر صفتهم فى تطبيق الحصن باللون الأخضر فى حال إجرائهم لفحص مخبرى PCR كل 7 أيام، كذلك الأطفال من هم دون الـ 16 عاما الذين لا يتطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.
وأكدت الوزارة عدم السماح بالدخول للدوائر الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين غير الحاصلين على لقاح كوفيد-19، أو الأشخاص الذين تظهر صفتهم فى تطبيق الحصن باللون الرمادى نظرًا لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبرى PCR الخاص بهم.
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