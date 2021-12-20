تمويل المتقاعدين بدون كفيل من شركة اليسر ومميزاته وكيفية التقديم

تتميز شركة اليسر للتمويل بالعديد من التمويلات التي يمكن منحها للأشخاص المستفيدين سواء كانوا من المواطنين أو الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن الحصول من خلالها على قروض سريعة وميسرة بدون كفيل، وتم التعاون بين هذه الشركة مع المؤسسة العامة للتقاعد للتمكن من الاستفادة من تمويل المتقاعدين وفقاً للشروط المحددة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا مزايا تمويل المتقاعدين وكيفية التقديم للحصول عليه، والشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل المتقاعدين، وتتنوع منتجات تمويل المتقاعدين في (الإجارة – المرابحة – التورق – السلع الاستهلاكية).

تمويل المتقاعدين:

قامت شركة اليسر بتوفير تمويل المتقاعدين من خلال التعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد، حيث يمتاز التمويل بالعديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها، ويتم الحصول على هذا التمويل للفئات المستفيدة فقط وخاصة المتقاعدين ويتم الحصول عليها بدون كفيل، وقد يصل عدد الأشخاص المستفيدين من شركة التمويل أكثر من 300 ألف شخص مستفيد.

يتميز هذا التمويل بإنه يتم بدون كفيل غارم.

بالإضافة إلى بدون رسوم إدارية.

يتم الاستفادة من المزايا بدون دفعة أولى لمنتج (التورق والسلع الاستهلاكية).

دفعة أولى تبدأ من صفر % لمنتج (الإجارة).

كلفة تمويل حصرية.

مركز اتصال خاص.

الإعفاء من الأقساط غير مستحقة في حالة الوفاة لا سمح الله.

مزايا تمويل المتقاعدين من شركة اليسر:كيفية التقديم والحصول على تمويل المتقاعدين بالخطوات:

نظراً لتساؤل كافة الأشخاص المستفيدين من تمويل شركة اليسر بدأ التزايد حول كيفية التقديم للحصول على تمويل المتقاعدين بالخطوات، ونوضح من خلال هذا المقال هذه الخطوات وهي:

الدخول على الرابط الرسمي لشركة اليسر للتمويل اختيار أيقونة خيارات التمويل ثم اختيار تمويل المتقاعدين يتم الضغط على أيقونة تقديم الطلب الآن كتابة كافة البيانات المطلوبة عند الدخول وهي (الاسم الكامل – رقم الجوال – رقم الهوية – اختيار المدينة – إدخال قيمة الراتب الشهري للشخص المتقاعد – اختيار أيقونة الالتزامات المالية) التأكد من كتابة الكود المرئي بشكل صحيح الضغط على أيقونة إرسال

ومن الجدير بالذكر أن إدارة شركة اليسر تقوم بمراجعة الطلبات المقدمة والتأكد من صحتها، وفي حالة الموافقة تقوم بإرسال رسالة إلى الشخص المتقدم تفيد بنهاية الرد على الطلب المقدم.