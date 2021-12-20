استعلام عن موظف سعودي برقم الهوية عبر الإنترنت الخطوات بالتفصيل

استعلام عن موظف سعودي برقم الهُوِيَّة قامت التأمينات الاجتماعية بتوفير الكثير من الخِدْمَات التي تساعد المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية ومن ضمن هذه الخِدْمَات خدمة استعلام عن موظف سعودي برقم الهُوِيَّة الوطنية حيث إن هذه الخدمة تتيح معرفة معلومات كثيرة وهامة عن الموظف السعودي بشكل إلكتروني وهذا ما سوف نقوم بتوضيح من خلال السطور القادمة على موقع ثقفني.

استعلام عن موظف سعودي برقم الهوية

كما ذكرنا في السابق أن التأمينات الاجتماعية تقوم بتوفير الكثير من الخِدْمَات الإلكترونية ومن ضمن هذه الخِدْمَات خدمة استعلام عن موظف سعودي برقم الهُوِيَّة وقد تم تفعيل هذه الخِدْمَات حتي يستطيع الموظف معرفة الراتب والمستحقات التأمينية التي تخصه وذلك إذا كان يعمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص حتى يتمكن الموظف السعودي معرفة تلك عليه إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية https://hrsd.gov.sa

ثم يتم تسجيل الدخول بواسطة رَقَم الهُوِيَّة وأيضاً رَقَم المرور.

في حالة عدم وجود حساب خاص فيجب أن يتم إنشاء حساب جديد.

الضغط على أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية.

النقر على زر خدمة التأمينات أون لاين.

ثم بعد ذلك يتم النقر على زر خدمة التحقق من الاشتراك.

تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية.

ثم كتابة رمز التحقق المرئي.

الضغط على أيقونة عرض.

ثم يتم ظهور جميع البيانات التي تخص الموظف السعودي.

الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية الوطنية وزارة الموارد البشرية

يُمكن إجراء استعلام عن ترقية موظف وعن المعلومات الخاصة به ومن الممكن أن يتم الاستعلام عن الموظف الذي يعمل في الموارد البشرية برقم الهُوِيَّة الوطنية بإتباع بعض الخطوات البسيطة التي تم وضعها وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني لـِ وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

بعد ذلك سوف يتم ظهور الصفحة الرئيسية يتم من خلالها الضغط على أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية.

النقر على رابط خدمة التأمينات الاجتماعية أون لاين.

النقر على زر خدمة التحقق من الاشتراك لموظف سعودي.

ثم يتم تدوين البيانات المطلوبة التي تخص الموظف من رَقَم الهُوِيَّة وتدوين رمز التحقق.

وأخيراً يتم النقر على أيقونة عرض.

طريقة معرفة الرقم التأميني في التأمينات الاجتماعية

من الممكن أن يتم التعرف على رَقَم الاشتراك التأميني في التأمينات الاجتماعية بواسطة إتباع الخطوات التالية:

التواصل مع هيئة التأمينات الاجتماعية بواسطة رَقَم الجوال 8001243344

النقر على رَقَم 1 وبعدها النقر على رَقَم 2 والنقر مرة أخرى على رَقَم 2.

ثم الضغط على رَقَم صفر.

وبعدها يتم تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالموظف حتى يتم التواصل مع خدمة العملاء وذلك حتى يتم الرد على أي استفسار خاصة بالتأمينات الاجتماعية الخاصة بالموظف.

وهو إلى ذلك من الممكن الدخول على الصفحات التي تخص التأمينات الاجتماعية سواء كان على تويتر أو فيس بوك أو يوتيوب أو أن يقوم الموظف بالدخول على الموقع الخاص بالهيئة.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بسرد استعلام عن موظف سعودي برقم الهُوِيَّة كما قمنا أيضاً بذكر الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهُوِيَّة في الموارد البشرية كما وضحنا طريقة معرفة الرَّقَم التأميني في التأمينات الاجتماعية.