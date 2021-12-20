المؤسسة العامة للتأمينات تعلن لعملاء أنظمة التقاعد بالخطوات كيفية إدارة الحساب البنكي إلكترونيًا

أصبح التعامل الالكتروني للكثير من المؤسسات أمر واقع ومن أكثر التعاملات الالكترونية التي يحتاجها المواطن بالمملكة المعاشات وما تتطلبه من إدخال بيانات وخدمات الالكترونية كثيرة، حيث أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إمكانية إدارة الحساب البنكي إلكترونيًا، وذلك من ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، ومن اهم ماتقدمه المؤسسة للمستفيدين إضافة أو تعديل رقم الحساب البنكي أو التحقق من التعريف بالمعاش أو التقديم على مستحقات التعطل عن العمل، وذلك بطرق سهلة، وبسيطة من خلال خدمة إدارة الحساب المصرفي وهو ما نوضحه بالتفصيل بالمقال وكيفية إتمام هذه الخدمات بكل سهولة ويسر، حيث نوضح بالمقال الخدمات الالكترونية المختلفة المقدمة من المؤسسة وكيفية إتمامها من خلال رابط المؤسسة الإلكتروني .

الخدمات الالكترونية المقدمة من التأمينات الاجتماعية:

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية العديدة للمواطنين المستفيدين من المؤسسة كما يلي:

يقدم الموقع خدمة حجز موعد مسبق قبل الذهاب لعمل خدمة معينة من مكاتب التامينات الاجتماعية.

يقدم الموقع خدمة تلقي التظلمات الكترونيا في حالة عدم إنجاز معاملة أو شكوى عامة، وتكون خطوات تقديم التظلم كالاتي:

نقوم بالدخول إلى صفحة التأمينات الاجتماعية. ثم انقرعلى تواصل معنا ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة واتمام كتابة مايلزم كتابته من بيانات. ثم كتابة رقم الهوية لتوضيح المعاملات وقم بإرفاق الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها. ثم انقر على إكمال الطلب.

يقدم الموقع خدمة إخطار العودة للعمل بالقطاع الحكومي بعد تسلم دفعة واحدة من المعاش على الأقل، وتكون خطوات التقديم لهذه الخدمة كالتالي:

ادخل إلى الخدمات الإلكترونية عبر بوابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم اختر أيقونة الطلبات ومنها الحصول على الخدمة.

يقدم الموقع خدمة التعريف بالمعاش الفوري من مؤسسة التقاعد، وخطوات الاستفادة منه كالتالي:

يتم الدخول عبر بوابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثم اختر خدمة التعريف بالمعاش من الخدمات المتاحة. ثم النقر على بدء الخدمة.

ومن أهم الخدمات المقدمة من المؤسسة خدمة إلكترونية حاسبة المعاش التقاعدي ليتمكن المتقاعدين من حساب القيمة التقريبية للمعاش.

ثم يقوم الشخص المستفيد بمتابعة الطلبات وخدمة البيانات المالية وإدارة الحساب البنكي.

كيفية إدارة الحساب البنكي التابع للمؤسسة العامة للتقاعد:

حيث يمكن للمستفيدين من معاش التقاعد الاستفاده منه من خلال تقديم طلب لإضافة أو تعديل رقم الحساب الدولي للبنك، رقم الآيبان لدى المؤسسة العامة للتقاعد من خلال الخطوات الاتية: