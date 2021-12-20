ادخل واحجز وحدتك في دعم سكني خطوات التسجيل لجميع الفئات وشروطه

تعتبر منصة سكني من أكثر المنصات الالكترونية في تقديم خدماتها للمواطنين حيث تقدم مختلف الدعم المقدم ومن أهمها دعم سكني لكل من ينطبق عليه شروط الحصول على وحدة سكنية او منزل من دعم سكني، حيث تقوم المملكة بتوفير دعم لجميع المواطنين بدون استثنى فكل من ينطبق عليه الشروط يتلقى الدعم بدون اية تعقيدات في الإجراءات، حيث تقبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الطلبات المقدمة من المتقدمين للحصول على المساعدة لجميع مواطني المملكة، وفقًا لسلسلة من القيود واللوائح المصممة لضمان وصول المساعدة إلى الفئات المؤهلة وحصول من يستحقون عليها بكل سهولة ويسر دون عناء، حيث توفر المملكة العربية السعودية من خلالها الأموال للمواطنين المسجلين لتمكينهم من شراء السكن المناسب، وبالتالي زيادة نسبة السعوديين الذين يمتلكون عقارات في الدولة ووصولها إلى النسبة المستهدفة البالغة 70٪ وفق رؤية المملكة 2030، ومن خلال المقال نوضح شروط دعم سكني وخطوات التقديم وكذلك نوضح اسماء البنوك والشركات المشتركة فى تقديم القروض لدعم سكني.

الشروط الواجب تقديمها للحصول على دعم سكني:

للحصول على دعم سكني والموافقة على طلبه يجب توافر عدة شروط اهمها:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على دعم سكني سعودي الجنسية.

يشترط على الأسرة طالبة الدعم من سكني أن تكون مقيمة اقامة دائمة في المملكة.

يشترط في طالب دعم سكني أن يكون الحد الأدنى لعمره هو 25 عاما.

يشترط على أن يكون الشخص المتقدم ليس لديه إقامة سكنية حكومية عند احتياجه لدعم سكني

يشترط للموافقة على دعم سكني للارملة بعد عامين من وفاة زوجها.

يرفض طلب الدعم فى سكني إذا كان لأحد أفرادها إقامة مناسبة خلال السنوات الخمس الماضية.

يسمح بطلب دعم سكني أمام لهذه الفئات (الأب – الأم – الزوجة – الزوج – السيدة – الرجل الذي يعول).

يشترط للموافقة على دعم سكني للمرأة المطلقة بعد عامين من طلاقها.

بعض البنوك والشركات التمويلية المشاركة في مبادرة دعم سكني:

وأكدت الصفحةالرسمية لبرنامج دعم سكني أن هناك عدد من البنوك التي تدعم هذه المبادرة وهذه البنوك هي:

البنك الأهلي السعودي. بنك سامبا. البنك الأول. البنك السعودي للاستثمار. شركة بداية لتمويل المنازل. البنك السعودي البريطاني (سـاب). البنك السعودي الفرنسي. الشركة السعودية لتمويل المساكن. بنك البلاد. مصرف الراجحي. مصرف الإنماء. شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري. بنك الخليج الدولي (مصرفية ميم). بنك العربي الوطني. شركة دار التمليك. بنك الجزيرة. بنك الرياض.

ادخل وسجل فى منصة السعودية الوطنية للخدمات الحكومية أو رابط سكني الالكتروني.

عند تسجيل دخول او انشاء حساب جديد واضغط .

ثم عليك بادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد وكتابة رقم الهاتف وكذلك رمز التحقق.

ثم عليك باختيار تاريخ الميلاد وكتابته دون أخطاء ثم المتابعة.

وبعد الانتهاء من التسجيل سيتم تحويلك الى الصفحة الرئيسية.

الضغط على أيقونة طلب الدعم.

وقبل الخروج من هذه الصفحة يجب الموافقة على كافة الشروط والاحكام.

ثم عليك بكتابة وملء جميع البيانات في الخانات المخصصة لذلك.

ثم بعد اتمام وملء البيانات النقر على تسجيل.

بعد اتمام التسجيل تكون وصلت إلى الانتهاء من التسجيل في دعم سكني.

كيفية التقديم في برنامج دعم سكني: