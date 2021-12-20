نصب فخه بيديه.. هكذا انكشف أمر الزوج الخائن

انكشف أمر رجل يخون زوجته، بعدما التقطته كاميرا مراقبة مثبتة على باب منزلهما وهو يقبّل امرأة أخرى في غياب الزوجة.
وحسب التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "صن" البريطانية، فقد نشرت سيدة مقطع فيديو لزوجها على "تيك توك"، قالت فيه إنه يخونها.
وأوضحت السيدة الضحية أن زوجها تهرب من رحلة عائلية خططت لها بحجة أنه مريض، إلا أن الكاميرا التي ثبتها الزوج بنفسه أمام الباب، المتصلة بالإنترنت، كشفت أمره.
والتقطت الكاميرا الرجل وهو يقبّل امرأة أخرى ليودّعها على ما يبدو، قبل أن تستقل سيارة تنتظرها.
وظهرت هذه اللقطات على هاتف الزوجة التي ذهبت في رحلتها من دون زوجها، عبر تطبيق متصل بالكاميرا يمكنه عن بُعد تتبع أي حركة قرب باب المنزل.
ونشرت الزوجة مقطع القبلة على "تيك توك"، قائلة: "لقد قبّلها (عشيقته) أمام الكاميرا التي ثبتها بنفسه".
وحقق مقطع الفيديو أكثر من 5 ملايين مشاهدة، مع تعليقات ساخطة على الزوج الخائن، وأخرى ساخرة من الطريقة التي أظهرت حقيقته.
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