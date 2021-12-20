"ناسا" تنشر تسجيلا صوتيا لقمر المشتري

كشف علماء فلك أن أقمار الكواكب ليست هادئة كما كان يعتقد سابقا، إذ يمكن أن تصدر أصواتا.

وتمكن علماء وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مؤخرا بفضل مهمة "جونو" من تسجيل صوت المجال المغناطيسي لقمر المشتري والذي يعرف باسم "جانيميد". ويكشف المقطع الصوتي تغييرا حادا في نشاط المسبار بعد دخوله في الغلاف المغناطيسي لـ"جانيميد"، حسبما ذكر موقع "CNET" المتخصص بالأخبار العلمية والتكنولوجيا. وتم تشكيل المقطع من تحويل الترددات الكهربائية والمغناطيسية إلى نطاق الترددات المسموعة. ويهيمن الغلاف المغناطيسي لكوكب المشتري على أقماره، علما أن "جانيميد" هو القمر الوحيد في النظام الشمسي الذي يمتلك مجالا مغناطيسيا، وهو ما يرجع إلى قلبه الحديدي السائل.

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