نجاة وزير باكستانى من هجوم مسلح

جدة - نرمين السيد - وكتب وزير الإعلام والإذاعة شودرى فؤاد حسين عبر "تويتر" أن الوزير فراز كان فى طريقه إلى منطقة كوهات عندما استهدف مسلحون سيارته، مؤكدا عدم تعرض فراز لأى أذى فيما أصيب سائقه.
من جانبه، ذكر فراز عبر "تويتر" عقب الهجوم أن السائق نقل إلى مستشفى قريب وحالته مستقرة، مضيفا أن المسلحين المجهولين رشقوا أيضا سيارته بالحجارة، مما أدى إلى كسر زجاج نوافذ السيارة ثم إصابة السائق.
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