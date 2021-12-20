مرشح اليسار يفوز بانتخابات الرئاسة فى تشيلى

جدة - نرمين السيد - فاز اليسارى التشيلي، جابرييل بوريك، فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بالبلاد، وهو ما يتوج مرحلة بعث جديدة لليسار التقدمى بالبلاد انطلقت مع احتجاجات هزت البلد قبل عامين.





وفى وسط مدينة سانتياغو، عم، أمس الأحد، ابتهاج أنصاره الذين احتضنوا بعضهم ولوحوا بأعلام تحمل صورة بوريك، وكذلك أعلام قوس قزح التى تمثل أصحاب التوجهات الجنسية المختلفة الذين يدعمون سياساته التى تشمل جميع أطياف المجتمع وكذلك خططه لإصلاح النموذج الاقتصادى لتشيلى الذى تتحكم به أوضاع السوق.

وبعد فرز أكثر من 99% من الأصوات، حصل بوريك (35 عاما) الذى يقود ائتلافا يساريا كبيرا على 55,86% من الأصوات، مقارنة مع 44,14% لمنافسه المنتمى لتيار اليمين المتطرف، خوسيه أنطونيو كاست، الذى أقر بالهزيمة.

وكتب منافسه فى الانتخابات خوسيه أنطونيو كاست على "تويتر": "تحدثت للتو مع جابرييل بوريك وهنأته على نجاحه الكبير... من اليوم هو الرئيس المنتخب لتشيلى ويستحق من كل الاحترام والتعاون البناء. تشيلى أولا على الدوام".

وقال بوريك فى اتصال هاتفى مع الرئيس المنتمى لتيار يمين الوسط سيباستيان بنييرا الذى سيتنحى فى مارس المقبل: "سأكون رئيسا لكل التشيليين".

وفى أول خطاب له بصفته رئيسا منتخبا لتشيلى قال بوريك: أعتبر أن من المهم أن أشكر جميع المرشحين الذين شاركوا فى هذه الانتخابات... بمن فيهم خوسيه أنطونيو كاست. من أجل مستقبل تشيلى يجب أن نكون جميعا إلى جانب الشعب وآمل بأن يكون لدينا النضج للاعتماد على أفكاره ومقترحاته فى بداية عمل حكومتي".

كانت الاحتجاجات فى 2019 قد سلطت الضوء على عدم المساواة الاقتصادية وتسببت فى إعادة صياغة للدستور رسميا.