بوتين يعلن إحباط 32 هجوما إرهابيا خلال عام 2021

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه تم إحباط 61 جريمة إرهابية، بما فى ذلك 32 هجوما إرهابيا، فى روسيا خلال 11 شهرا من عام 2021، مشيرا إلى أنه من المهم مواصلة العمل بفعالية فى مكافحة الإرهاب.





وقال بوتين: "تفرض الحالة الدولية الصعبة وطبيعة وحجم التحديات والمخاطر الحديثة طلبات متزايدة على عمل الخدمات الخاصة، وأولا وقبل كل شيء، فى حل المهمات الرئيسية ذات الأولوية: محاربة الإرهاب بقوة وقسوة". وأضاف الرئيس الروسي، "لقد كانت هناك فى السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة وديناميكيات إيجابية بشكل عام فى هذا المجال الصعب والأهم للغاية". وتابع بوتين، "تم إحباط على مدى السنوات الـ 11 الماضية أكثر من 200 هجوم إرهابي، كما انخفض عدد الجرائم الإرهابية التى ارتكبت خلال هذه الفترة عدة مرات". ولفت إلى أنه تم تفادى الغالبية العظمى من هذه الجرائم فى مرحلة الإعداد، بما فى ذلك 32 هجوما إرهابيا. هذا يعد نتيجة جيدة لكن ما زالت هناك مشاكل كثيرة.

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