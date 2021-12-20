مسؤول إيراني يكشف سبب الانفجارات الغامضة في محطة بوشهر

قال نائب محافظ بوشهر في إيران للشؤون السياسية والأمنية لوكالة أنباء فارس الإيرانية، إن دوي الانفجارات الذي سُمع يوم الاثنين حول محطة بوشهر للطاقة النووية، كانت بسبب تدريبات للدفاع الجوي لزيادة قدرات النظام الدفاعي.

وذكر محمد تقي إيراني لوكالة أنباء فارس: "أجريت هذه التدريبات في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في ظل استعداد وتنسيق كاملين مع القوات المسلحة"، حسبما نقلت "رويترز".

يشار إلى أن روسيا كانت قد شيدت محطة بوشهر، وزودته بمفاعل ينتج نحو 1000 ميغاواط من الطاقة، وتسلمته إيران رسميا في سبتمبر 2013 بعد أعوام من التأخير.

وفي 2016، بدأت شركات إيرانية وروسية بناء مفاعلين إضافيين في المحطة، طاقة كل منهما 1000 ميغاواط، بينما تشير التقديرات الى أن إنجاز العمل فيهما سيتطلب 10 أعوام.