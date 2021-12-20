مقتل مغنى راب أمريكى طعنا خلال مشاجرة فى حفل بلوس أنجلوس

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم شرطة الولاية لويس غارسيا قوله إن "شجارا اندلع خلف المسرح الرئيسى أسفر عن إصابة مغنى الراب بجروح خطيرة على يد مشتبه به كان يستخدم سلاحا حادا، حيث تم نقله إلى المستشفى الذى توفى فيه لاحقا".

وأضاف أنه لم يتم إلقاء القبض على أحد فى هذه الحادثة حتى الآن وأنه على أثر الحادث ألغى المنظمون المهرجان.

وأعرب مغنى الراب الأمريكى الشهير سنوب دوغ عن تعازيه لعائلة القتيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "أصلى من أجل السلام فى الهيب هوب".