نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد السفارة اللبنانية في الكويت بالرابط والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد السفارة اللبنانية في الكويت، يتصاعد البحث عن رابط حجز السفارة اللبنانية ومع تحديثه، الآن اصبح حجز موعد مسبق ضرورياً قبل التوجه لسفارة البلاد والذي يخوّل صاحب الحجز بإنهاء تعاملات وتلقي أي خدمة مقدمة من جانب السفارة، والتي لا تقتصر على المواطنين اللبنانيين فحسب بحيث تسهل أيضا إصدار تأشيرة للأجانب، ولكي يتم الحجز بشكل سهل يجب أولا الدخول لموقع hojozatkw حجوزات وبعد تسجيل الدخول سيبدأ المستفيد بإصدار حجزه وهذ ما سنعرفه في السطور القادمة حصرياً على موقع ثقفني دوت كوم.

سفارة لبنان في الكويت

يعد لبنان بلداً عربيا مهماً وتنتشر أبناء الجالية منه في دول الخليج بالأخص للعمل، فلذلك يحتاجون دائماً لخدمات من قبل السفارة، كأي مواطن مغترب، ونوهت السفارة اللبنانية إلى استحداث موقع خاص hojozatkw.com يكون من خلاله إصدار المواعيد.

في هذا الشرح ستجدون كل ما تحتاجونه لعمل حجز مسبق في سفارة جمهورية لبنان، وكما ذكرنا فإن الوصول لمنصة الحجز على الموقع السابق نشره، ويجب أولا إنشاء حساب جديد. وسيحصل مقدم طلب الحجز في نهاية المطاف على رقم الحجز وبه يستطيع تعديل الموعد أو إلغائه’

فيما يلي ما يجب القيام به من خطوات إلكترونية للحصول على موعد مسبق لدى سفارة جمهورية لبنان، على النحو الموضحّ`.

حجز موعد السفارة اللبنانية في الكويت

ستحتاج تضمين البريد الإلكتروني لإرسال كود التحقق

تدشين كلمة سر

إدخال الاسم الأول، وكذلك إدخال الاسم الأخير

إضافة الرقم المدني

إدراج رقم الهاتف الخاص بك

الضغط على زر تسجيل

تسجيل الدخول

اختيار الموعد المناسب لزيارة السفارة

وهكذا سوف يتم تأكيد حجز مسبق على موقع حجوزات الخاص بسفارة لبنان.

حجز موعد مسبق في السفارة اللبنانية

قم بتسجل الدخول في hojozatkw.com بمعلومات الحساب الذي أنشأته

النقر على احجز موعد واختيار أيقونة السفارة اللبنانية

سجل تاريخ ووقت الموعد

تضليل المربع الخاص بالإقرار على الشروط والأحكام

أكدّ الحجز

تقدم السفارة اللبنانية العديد من المعاملات المتعلقة بقسم الجوزات ووثائق السفر، ومعاملات الأحوال الشخصية، وإصدار التأشيرات، وهي خدمات قنصلية تستدعي حجز مسبق بالشكل الموضح أعلاه، ولقد تم استكمال مقال كيفية حجز موعد في السفارة اللبنانيةّ`,