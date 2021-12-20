الصين: لن نخشى مواجهة مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف وانج يى، فى كلمة ألقاها فى بكين، بأن المشكلات فى العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تعود إلى "سوء تقديرات استراتيجية" من الجانب الأمريكى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أن الرئيس جو بايدن، قرر تشديد نظام العقوبات الأمريكية ضد أطراف فى مجال تجارة المخدرات الدولية، ما سينطبق فورًا على تاجر مخدرات صينى وأربع شركات متهمة بالمشاركة فى الإنتاج غير القانونى لمادة فينتانيل فى السوق الأمريكية، بحسب ما جاء فى بيانين للبيت الأبيض ووزارة الخزانة.