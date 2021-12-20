إصابات كورونا تسجل رقما مخيفا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، صباح اليوم الإثنين، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و354 ألفا و324 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 50.8 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 806 آلاف و439 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 617 ألفا و803 وفيات ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة الهند بإجمالى وفيات 477 ألفا و422 حالة.