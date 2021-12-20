كورونا يضرب نواب الكونجرس الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أشار ثلاثتهم إلى أنهم جميعا حصلوا على الجرعة المعززة من لقاح كورونا، ويعانون من أعراض بسيطة.
وقالت وارن عبر تويتر، إنها تجرى اختبارات كورنا بانتظام، وفى حين أن اختبارها كان سلبيا فى وقت سابق الأسبوع الماضى، فإن اختبارها جاء إيجابيا أمس، معربة عن امتنانها لكونها تعانى من أعراض بسيطة، وللحماية التى توفرها اللقاحات والجرعات المعززة من المرض الخطير.
وأضافت أنه مع زيادة إصابات كورونا فى جميع أنحاء البلاد، فإنها تحث الجميع ممن لم يتلقوا اللقاح بعد على أن يفعلوا ذلك ويحصلوا على الجرعة المعززة فى أقرب وقت ممكن.
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