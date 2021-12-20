ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار راى إلى 208 قتلى فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - وأظهرت إحصاءات الشرطة أن 239 شخصاً على الأقل أصيبوا، بينما فُقِد 52 آخرون بعد أن اجتاح إعصار راى المناطق الجنوبية والوسطى من الأرخبيل. يذكر أن غالبية العواصف المدارية تتشكل فى المحيط الهادئ فى الفترة بين يوليو وأكتوبر، ما يعنى أن الإعصار "راى" جاء فى وقت متأخر، وسط تحذيرات العلماء من زيادة الاحتباس الحرارى.

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