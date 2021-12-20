الأمن التركي يعتقل مشتبهين من "داعش" في عملية أمنية

أعلن مصدر أمني تركي، يوم الاثنين، اعتقال 12 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية في العاصمة أنقرة.
وتأتي هذه الاعتقالات فيما كان تنظيم داعش الإرهابي قد نفذ عدة هجمات دامية في تركيا، خلال العقد الماضي، مستفيدا من وجوده في سوريا المجاورة.
وأسفرت هجمات داعش في تركيا عن وقوع عدد كبير من الضحايا، كما أثر بشدة على حركة السياحة في البلاد، لكن قوة التنظيم تراجعت فيما بعد من جراء حملة التحالف الدولي.
وفي سنة 2016، انضمت تركيا إلى التحالف الدولي ضد محاربة التنظيم الإرهابي الذي تزعمته الولايات المتحدة للقضاء على داعش.
وفي أغسطس 2016، أعلنت تركيا تنفيذ عملية "درع الفرات" العسكرية، شمالي سوريا، بتعاون مع فصائل عسكرية، لأجل ملاحقة التنظيم الإرهابي، ثم أكدت نجاح العملية بعد أشهر، وكان ذلك في مارس 2017.
وسقط التنظيم الإرهابي على الأرض في سوريا والعراق، وفقد معاقله الكبرى التي أعلن منها "خلافته" المزعومة، لكن عددا ممن يوالون "داعش" ما زالوا يتحركون على نطاق ضيق.
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