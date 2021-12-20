حريق "مأساوي" يودي بحياة عائلة في الأردن

أفادت مديرية الأمن العام الأردنية، الاثنين، بوفاة أربعة أشخاص، بسبب حريق اندلع في خيمة بمنطقة مثلث يرقا بمحافظة البلقاء.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن "فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء، تعاملت فجر الاثنين مع حريق شب داخل خيمة بمنطقة مثلث يرقا، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص".
وأضاف البيان أن المتوفين هم "أب وأم وطفليهما، من جنسية آسيوية، إثر تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم".
وتابع: "عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفيات إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق".
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