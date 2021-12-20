الفلبين تسجل ثالث حالة إصابة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن الحالة الجديدة لمواطن فلبينى يبلغ من العمر 36 عاما، ووفد إلى البلاد فى 28 نوفمبر الماضى حيث ثبتت إيجابية إصابته فى 4 ديسمبر الجارى، وعزله فى منشأة للحجر الصحى، مشيرة إلى أنه لم تظهر عليه أى أعراض.

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