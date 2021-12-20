وفى كلمة ألقاها فى بكين، اليوم الإثنين، قال وانج يى، إن "سبب التوتر الحالى هو محاولات حكومة تايوان الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل الاستقلال"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ودول أخرى تحاول "استخدام تايوان للسيطرة على الصين".
وأضاف وانج يى: "هذه التصرفات المنحرفة هى التى غيرت الوضع وقوضت السلام فى مضيق تايوان، منتهكة ما أجمع عليه المجتمع الدولى والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية"، لافتًا إلى إجراءات مضادة قوية اتخذتها الصين ردًا على ذلك.
وأشار وزير الخارجية، الذى كان رئيس سابق لمكتب شؤون تايوان فى الصين، إن إجراءات الصين سوف "تصدم غطرسة" أولئك الذين يسعون إلى الاستقلال الرسمى لتايوان، قائلاً: "من الواجب إعادة توحيد الصين، وستتوحد".
وتثير الولايات المتحدة غضبًا فى الصين، خصوصًا بعدما دعمت واشنطن تايوان بالأسلحة، فى حين نددت تايبيه بالضغط الصينى عليها، وقالت رئيسة الجزيرة إن "شعب تايوان فقط هو من له الحق فى تقرير مستقبله، وإنه لن يستسلم للتهديدات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين: تايوان ليست قطعة شطرنج للعب بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.