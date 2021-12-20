الصين: تايوان ليست قطعة شطرنج للعب بها

جدة - نرمين السيد - اعتبر وزير الخارجية الصينى، وانج يى، أن تايوان ابن ضال سيعود إلى البيت فى نهاية المطاف، ومشددًا على أن الجزيرة ليست قطعة شطرنج يمكن اللعب بها، وإصرار بكين على إخضاع الجزيرة لسيطرتها.





وفى كلمة ألقاها فى بكين، اليوم الإثنين، قال وانج يى، إن "سبب التوتر الحالى هو محاولات حكومة تايوان الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل الاستقلال"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ودول أخرى تحاول "استخدام تايوان للسيطرة على الصين".

وأضاف وانج يى: "هذه التصرفات المنحرفة هى التى غيرت الوضع وقوضت السلام فى مضيق تايوان، منتهكة ما أجمع عليه المجتمع الدولى والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية"، لافتًا إلى إجراءات مضادة قوية اتخذتها الصين ردًا على ذلك.

وأشار وزير الخارجية، الذى كان رئيس سابق لمكتب شؤون تايوان فى الصين، إن إجراءات الصين سوف "تصدم غطرسة" أولئك الذين يسعون إلى الاستقلال الرسمى لتايوان، قائلاً: "من الواجب إعادة توحيد الصين، وستتوحد".

وتثير الولايات المتحدة غضبًا فى الصين، خصوصًا بعدما دعمت واشنطن تايوان بالأسلحة، فى حين نددت تايبيه بالضغط الصينى عليها، وقالت رئيسة الجزيرة إن "شعب تايوان فقط هو من له الحق فى تقرير مستقبله، وإنه لن يستسلم للتهديدات".