عالم أمريكى يحذر من انتشار أوميكرون: سنواجه وقتا صعبة

جدة - نرمين السيد - حذر العالم الأمريكى كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض أنتونى فاوتشى، من أن المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا ينتشر فى كل أنحاء العالم، معربا عن قلقه إزاء عدد الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.





وقال فاوتشى، إن هذا الفيروس غير عادى، مضيفا أن هذا المتحور سيصبح مهيمنا وسنواجه أسابيع أو عدة أشهر صعبة مع دخولنا فى عمق فصل الشتاء.

وأضاف أن المتحور ينتشر بسرعة كبيرة فى كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك فى بلادنا، مشيرا الى أن نحو 50 مليون أمريكى لم يتلقوا اللقاح بعد.

وتابع فاوتشى قائلا "أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة، ومن المحتمل جدا أننا سنشهد فى بعض أجزاء البلاد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائى وكذلك على العاملين الصحيين"، مضيفا أن السفر يزيد من مخاطر الإصابة حتى لدى المطعمين.

يذكر أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا ينتشر سريعا حول العالم، ما تسبب فى فرض قيود فى كثير من البلدان، على غرار هولندا التى فرضت إغلاقا.