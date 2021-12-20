أعراض جديدة لـ أوميكرون تظهر ليلا فقط

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، يؤكد الأطباء فى جنوب إفريقيا، التى تم اكتشاف المتحور أوميكرون فيها للمرة الأولى، أن التعرق الليلى لدى المرضى يظهر بغض النظر عن درجة الحرارة فى مكان نومهم، حتى وإن كان الجو باردًا.
التعرق الليلى الشديد
وأشار التقرير إلى أنه إذا كانت أعراض إصابة الشخص بفيروس كورونا تتضمن أشياءً مثل السعال الجاف والمستمر وارتفاع درجة حرارة الجسم وفقدان الشم والتذوق فى بداية الجائحة، فإن المصابين بالمتحور أوميكرون يشتكون حاليًا من أعراض جديدة، بما فى ذلك سيلان الأنف والصداع والتعب وآلام الجسم والتعرق الليلى.
أعراض أوميكرون
وحسبما نقلت الصحيفة، قال أحد الأطباء المحليين فى جنوب إفريقيا، إن أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة هى "حكة فى الحلق وآلام خفيفة فى العضلات وإرهاق شديد وسعال جاف وتعرق ليلى".
كما أكد الطبيب الجنوب إفريقى أن هذا النوع من التعرق الليلى يجعل المريض مضطرًا إلى النهوض، وتغيير ملابسه.
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