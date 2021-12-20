تايلاند تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول بإدارة مكافحة الأمراض التايلاندية تشكرارات بيتاياونجانون، بحسب صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكترونى، "من المحتمل أن تكون هى الأولى فى تايلاند التى تحصل على أوميكرون من مسافر خارجى وهو زوجها وتعد أول حالة تنتقل محليًا"، وأكد أن الزوج والزوجة تم تطعيمهما بالكامل.

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